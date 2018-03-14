Ученики школы №2107 завоевали призы выставки-конкурса

Ученики школы №2107 стали призерами выставки-конкурса творческих работ активистов военно-исторических музеев образовательных организаций Москвы. Об этом сообщили 13 марта.

Сейчас работы школьников Николая Спиридонова и Ярослава Миронова выставлены в «Зале Славы» Центрального музея Вооруженных сил России. Ребята под руководством Ильи Кима, педагога по физической культуре, куратора проекта «Великая Отечественная война в миниатюре», сделали три диорамы.

— Работы получили названия: «Стеклышки», «Уличные бои» и «Кто с мечом войдет, от меча и погибнет». Каждая диорама посвящена истории Сталинградской битвы, — уточнил Илья Ким. — Кстати, все работы выполнены вручную, детали и фигурки тщательно подбирались. Было важно не нарушить историческую достоверность. Получились полноценные музейные экспонаты.

Выставка продлится до 18 марта.