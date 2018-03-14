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Ученики школы №2107 завоевали призы выставки-конкурса
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Ученики школы №2107 завоевали призы выставки-конкурса 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 14 марта 2018
Ученики школы №2107 стали призерами выставки-конкурса творческих работ активистов военно-исторических музеев образовательных организаций Москвы. Об этом сообщили 13 марта.
Сейчас работы школьников Николая Спиридонова и Ярослава Миронова выставлены в «Зале Славы» Центрального музея Вооруженных сил России. Ребята под руководством Ильи Кима, педагога по физической культуре, куратора проекта «Великая Отечественная война в миниатюре», сделали три диорамы.
— Работы получили названия: «Стеклышки», «Уличные бои» и «Кто с мечом войдет, от меча и погибнет». Каждая диорама посвящена истории Сталинградской битвы, — уточнил Илья Ким. — Кстати, все работы выполнены вручную, детали и фигурки тщательно подбирались. Было важно не нарушить историческую достоверность. Получились полноценные музейные экспонаты.
Выставка продлится до 18 марта.
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