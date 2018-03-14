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Научно-популярную лекцию проведут в Биологическом музее
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Научно-популярную лекцию проведут в Биологическом музее 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 14 марта 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева организуют научно-популярную лекцию «Что такое „проблемные виды“ и чем они интересны?». Мероприятие пройдет 22 марта.
На актуальную тему с участниками встречи подискутирует заведующий научно-исследовательским отделом Государственного Дарвиновского музея Александр Рубцов.
— Это цикл научно-популярных лекций в нашем учреждении. Они всегда проходят вечером по четвергам, обычно всего один раз в месяц. Мы приглашаем известных и авторитетных ученых, чтобы поговорить с ними на различные темы, — прокомментировала начальник пресс-службы Музея имени Тимирязева Татьяна Дрожевкина.
Она добавила, что мероприятие рассчитано на старшеклассников, студентов, абитуриентов.
В рамках встречи посетители узнают об эволюции видов. Александр Рубцов продемонстрирует ее на примере птиц: обыкновенной и белошапочной овсянок.
Лекция состоится по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15. Начало в 17:00.
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