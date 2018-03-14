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В Орле откроются две выставки о Крыме
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В Орле откроются две выставки о Крыме 

РИА 57 14 марта 2018
Фото: РИА 57
Выставки произведений орловских художников и фотографов: «Крым наш» и «Севастополь и Крым в сердце моем» откроются в Областном выставочном центре 17 марта.
В экспозиции «Крым наш» будут представлены 130 произведений 30 художников и фотохудожников Орловской области, выполненные в разные годы в Крыму, сообщает пресс-служба правительства.
По словам организаторов, которые приводит пресс-служба, крымские пейзажи орловских художников проникнуты чувством спокойного, вдумчивого созерцания. Художники показали новые колористические возможности, элегические мотивы древней Тавриды. В их произведениях синтезированы многие крымские впечатления: гористый берег Черного моря, цветистая галька, позеленевшие от мха влажные камни.
Выставка «Севастополь и Крым в сердце моем» подготовлена Орловским региональным отделением всероссийского творческого союза работников культуры. Открытие пройдёт в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 33.
Выставки будут работать до 8 апреля.
Сообщение В Орле откроются две выставки о Крыме появились сначала на РИА 57.
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