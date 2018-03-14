В Орле откроются две выставки о Крыме

Выставки произведений орловских художников и фотографов: «Крым наш» и «Севастополь и Крым в сердце моем» откроются в Областном выставочном центре 17 марта.

В экспозиции «Крым наш» будут представлены 130 произведений 30 художников и фотохудожников Орловской области, выполненные в разные годы в Крыму, сообщает пресс-служба правительства.

По словам организаторов, которые приводит пресс-служба, крымские пейзажи орловских художников проникнуты чувством спокойного, вдумчивого созерцания. Художники показали новые колористические возможности, элегические мотивы древней Тавриды. В их произведениях синтезированы многие крымские впечатления: гористый берег Черного моря, цветистая галька, позеленевшие от мха влажные камни.

Выставка «Севастополь и Крым в сердце моем» подготовлена Орловским региональным отделением всероссийского творческого союза работников культуры. Открытие пройдёт в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 33.

Выставки будут работать до 8 апреля.