«Парк янтарного периода» в Музее народного искусства

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открывается интерактивно-познавательная выставка — "Парк Янтарного Периода". На выставке раскрываются невероятные секреты об истории, добыче и полезных свойствах загадочного минерала органического происхождения.

Особенность выставки — полное интерактивное погружение в мир янтаря, история которого насчитывает более 75 миллионов лет. "Янтарная машина Времени" перенесет в древние леса доисторической эпохи, где и зарождалась солнечная смола. Это путешествие приведет к янтарю с настоящим отпечатком лапы динозавра и потрясающим по красоте и научной ценности застывшим в камне насекомым Юрского периода.

На выставке представлены основные вехи истории янтаря: начиная с эпохи палеолита, когда именно из этого минерала было изготовлено первое в мире ювелирное украшение, затем к янтарным изделиям древнего Египта, древней Греции, Рима, и к янтарным шедеврам средних веков Европы и Китая.

Ярким финалом экспозиции станет Янтарная пирамида, внутри которой каждый сможет подзарядиться энергией янтаря.

Выставку сопровождают футуристическая экспозиция "Сияние янтаря в ультрафиолетовом свете", урок "Как отличать натуральный янтарь от подделки", увлекательный мастер-класс от ведущих мастеров по обработке янтаря с возможностью самостоятельно обработать кусочек этого волшебного дара солнца и времени.