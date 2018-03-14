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«Парк янтарного периода» в Музее народного искусства
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«Парк янтарного периода» в Музее народного искусства 

Ревизор.ru 14 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открывается интерактивно-познавательная выставка — "Парк Янтарного Периода". На выставке раскрываются невероятные секреты об истории, добыче и полезных свойствах загадочного минерала органического происхождения.
Особенность выставки — полное интерактивное погружение в мир янтаря, история которого насчитывает более 75 миллионов лет. "Янтарная машина Времени" перенесет в древние леса доисторической эпохи, где и зарождалась солнечная смола. Это путешествие приведет к янтарю с настоящим отпечатком лапы динозавра и потрясающим по красоте и научной ценности застывшим в камне насекомым Юрского периода.
На выставке представлены основные вехи истории янтаря: начиная с эпохи палеолита, когда именно из этого минерала было изготовлено первое в мире ювелирное украшение, затем к янтарным изделиям древнего Египта, древней Греции, Рима, и к янтарным шедеврам средних веков Европы и Китая.
Ярким финалом экспозиции станет Янтарная пирамида, внутри которой каждый сможет подзарядиться энергией янтаря.
Выставку сопровождают футуристическая экспозиция "Сияние янтаря в ультрафиолетовом свете", урок "Как отличать натуральный янтарь от подделки", увлекательный мастер-класс от ведущих мастеров по обработке янтаря с возможностью самостоятельно обработать кусочек этого волшебного дара солнца и времени.
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