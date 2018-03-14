В Севастополе откроют крупный культурный центр

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости . Крупный многофункциональный культурный центр с филиалами крупнейших российских музеев и базой для подготовки артистов появится в Севастополе, заявил президент РФ Владимир Путин

"Такие города как Владивосток, Калининград, Севастополь, мы должны выбрать еще и в Сибири пару мест таких хороших, в которых нет таких центров. Имеется в виду там построить площадки для музыкальных театров и выставочные площади наших ведущих музеев, таких как Эрмитаж , Русский музей, Третьяковская галерея", — сказал Путин в ходе общения с общественностью Крыма на Константиновской батарее.

Он также отметил, что в Севастополе на базе театра будет организована база для подготовки артистов и музыкантов.

"Все это вместе с комплексом, такие это достаточно большие комплексы. Мы такое обязательно запланируем и сделаем в Севастополе", — пообещал президент.