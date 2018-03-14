Завершены работы по изготовлению мозаики в храме Святого Саввы в Белграде 

В храме-памятнике Святого Саввы, расположенном на холме Врачар в Белграде, завершены работы по изготовлению мозаики «Вознесение Христово» на центральном куполе. Это один из самых масштабных в мире проектов мозаичного декорирования криволинейного пространства: общая площадь полотна на куполе храма составила 1 тысячу 248 квадратных метров. Над созданием мозаики работали 70 российских и сербских художников. Проект по созданию убранства купола храма выполнен художественным коллективом под руководством академика Российской академии художеств Николая Мухина. Работы по созданию мозаичной композиции купола были организованы компанией «Газпромнефть», выделившей на их реализацию 4 миллиона евро.