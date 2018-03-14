Ещё
Завершены работы по изготовлению мозаики в храме Святого Саввы в Белграде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Завершены работы по изготовлению мозаики в храме Святого Саввы в Белграде 

ИноСМИ 14 марта 2018
Фото: ИноСМИ
В храме-памятнике Святого Саввы, расположенном на холме Врачар в Белграде, завершены работы по изготовлению мозаики «Вознесение Христово» на центральном куполе. Это один из самых масштабных в мире проектов мозаичного декорирования криволинейного пространства: общая площадь полотна на куполе храма составила 1 тысячу 248 квадратных метров. Над созданием мозаики работали 70 российских и сербских художников. Проект по созданию убранства купола храма выполнен художественным коллективом под руководством академика Российской академии художеств Николая Мухина. Работы по созданию мозаичной композиции купола были организованы компанией «Газпромнефть», выделившей на их реализацию 4 миллиона евро.
ИноСМИ: последние новости
«Мы планируем построить мост искусства с Украиной» Последние предсказания осьминога Пауля на ЧМ-2010 Жили-были… или как сказки формируют нашу жизнь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской17
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение