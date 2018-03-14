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В Беларуси открыли выставку в честь столетия республики
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В Беларуси открыли выставку в честь столетия республики 

Мир24 14 марта 2018
Фото: Мир24
В Минске открылась выставка, посвященная столетию Белорусской Народной Республики. В ночь на 25 марта 1918 года представители Совета Белорусской Народной Республики приняли Уставную грамоту. В ней впервые было прописано право белорусского народа на независимое государство.
«Это время было очень непростым в мировой политике, потому что Первая мировая война и революции, случившиеся на ее волне, сломали во многом строй, который был для людей привычен. И в этой буре родилось родилось это маленькое государство с большими идеалами от которого мы выводим собственную независимость в будущем», — рассказала научный сотрудник отдела коммуникаций Национального исторического музея Беларуси Алена Бохал.
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На выставке представлены предметы из фондов Национального исторического музея, Национального архива, Центрального архива КГБ. В экспозицию включены уникальные предметы: это Уставная грамота, печати и личные вещи участников тех событий.
Увидеть экспозицию можно в Национальном историческом музее Беларуси до 7 мая.
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