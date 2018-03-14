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Открытки расскажут жителям района о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова
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Открытки расскажут жителям района о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова 

Управа района Сокольники 14 марта 2018
Фото: Управа района Сокольники
Традиционная «Лермонтовская суббота» соберет членов «Лермонтовского общества» и лермонтолюбов 17 марта в библиотеке №76 района Сокольники.
В этот день будет работать уникальная выставка «М. Ю. Лермонтов и герои его произведений в филокартии». Основу экспозиции составили открытки из частного собрания известного коллекционера П. Д. Цуканова.
С экспозицией выставки можно ознакомиться до 17 числа будущего месяца. В программе лермонтовского вечера также обзор новых книг и публикаций, посвященных изданию М. Ю. Лермонтова и литературы о нем. Члены «Лермонтовского общества» сделают короткие доклады по тематике мероприятия.
Посетить мероприятие могут все желающие. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Начало в 13 часов.
Библиотека №76 им. М. Ю. Лермонтова расположена по адресу: ул. Барболина, 6.
Фото: предоставлено библиотекой №76 им. М. Ю. Лермонтова.
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