В Театральной галерее на Малой Ордынке пройдет выставка «Владимир Аншон. Культурный транзит Таллин — Москва»

На выставке будут представлены театральные макеты, эскизы к спектаклям, фотографии и портреты, а также объекты, которые демонстрировались на международных выставках World StageDesign и Пражской квадриенале. Кроме этого, в экспозицию выставки включён художественный цикл под названием «Слово в пустоте. Малевич №10,1.», посвящённый феномену «Чёрного квадрата». Центральной работой представленного цикла является икона «Спаситель в терновом венце», написанная по размерам «Чёрного квадрата».