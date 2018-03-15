На выставке будут представлены театральные макеты, эскизы к спектаклям, фотографии и портреты, а также объекты, которые демонстрировались на международных выставках World StageDesign и Пражской квадриенале. Кроме этого, в экспозицию выставки включён художественный цикл под названием «Слово в пустоте. Малевич №10,1.», посвящённый феномену «Чёрного квадрата». Центральной работой представленного цикла является икона «Спаситель в терновом венце», написанная по размерам «Чёрного квадрата».
Выставка «Владимир Аншон. Культурный транзит Таллин — Москва» предоставит посетителям редкую возможность познакомиться с видеоверсиями 3-х спектаклей Таллинского городского театра Tallinna Linnateater. Две постановки были созданы совместно с режиссёром Адольфом Шапиро — «Это так» (2008) по пьесе Луиджи Пиранделло и «Возвращение к отцу» (2015) по пьесе Мадиса Кыйва. Третий спектакль «Мы — герои» по оригинальному тексту Жан-Люка Лагара был поставлен художественным руководителем театра Эльмо Нюганеном в 2010 году.