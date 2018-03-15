Ещё
В Театральной галерее на Малой Ордынке пройдет выставка «Владимир Аншон. Культурный транзит Таллин — Москва»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Театральной галерее на Малой Ордынке пройдет выставка «Владимир Аншон. Культурный транзит Таллин — Москва» 

Ревизор.ru 15 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
На выставке будут представлены театральные макеты, эскизы к спектаклям, фотографии и портреты, а также объекты, которые демонстрировались на международных выставках World StageDesign и Пражской квадриенале. Кроме этого, в экспозицию выставки включён художественный цикл под названием «Слово в пустоте. Малевич №10,1.», посвящённый феномену «Чёрного квадрата». Центральной работой представленного цикла является икона «Спаситель в терновом венце», написанная по размерам «Чёрного квадрата».
Выставка «Владимир Аншон. Культурный транзит Таллин — Москва» предоставит посетителям редкую возможность познакомиться с видеоверсиями 3-х спектаклей Таллинского городского театра Tallinna Linnateater. Две постановки были созданы совместно с режиссёром Адольфом Шапиро — «Это так» (2008) по пьесе Луиджи Пиранделло и «Возвращение к отцу» (2015) по пьесе Мадиса Кыйва. Третий спектакль «Мы — герои» по оригинальному тексту Жан-Люка Лагара был поставлен художественным руководителем театра Эльмо Нюганеном в 2010 году.
Ревизор.ru: последние новости
Музей "Звездных войн" построят в Лос-Анджелесе Выставка Алисы Горшениной "Уральская шкура" Медведев поздравил художника Бориса Мессерера с юбилеем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение