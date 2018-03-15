Погладить шерсть и послушать птиц: на Южном Урале открыли музей нового формата

В старой части Сатки открыли новый визит-центр национального парка «Зюраткуль». Он объединил экологический центр для детей, выставочный зал и интерактивный музей «Путешествие по Синегорью», сообщили 74.ru в нацпарке. 23 марта здесь пройдёт день открытых дверей — вход для всех бесплатный.

В визит-центре рассказывают о природных объектах парка — горах, хребтах, лесах, реках и озере. Но делают это не стандартными скучными экспозициями, а с помощью исторических реконструкций, интерактивных решений, инсталляций и мультимедийных технологий.

Музей приближен к западным образцам

— Гости музея могут увидеть метеорный поток Персеиды в специальной звёздной комнате, почувствовать запахи лесных трав и удивиться полевым травам высотой с человеческий рост, услышать, как поют птицы и какие звуки издают лесные животные, — рассказала пресс-секретарь национального парка «Зюраткуль» Марина Фомина . — Также здесь можно забраться на трёхметровую смотровую вышку, посчитать годичные кольца на срезе настоящей сосны, рассмотреть, как под землёй живут полевые мыши и змеи, и узнать, какие следы древнего человека найдены в окрестностях озера Зюраткуль.

Можно услышать звуки птиц и унюхать аромат лесных трав

Туристам покажут рога лося, настоящую седелку для одомашнивания самых крупных жителей тайги и капканы на различных животных, изъятые сотрудниками парка у браконьеров.

Для детей откроют экологический класс

Все желающие могут попробовать свои силы в мультимедиа-викторине на знание национального парка «Зюраткуль».

В новогодние каникулы восхождение на хребты национального парка «Зюраткуль» совершили 12 тысяч человек. Это на треть больше, чем в прошлом году, отметили в региональном Минкульте. Больше всего туристов было, конечно, из Челябинской и Свердловской областей. Также парк посетили путешественники из Московской области, Новосибирска, Перми, Ижевска, Кирова, Оренбурга, Самары, Тулы, Казани, Тюмени и Башкирии.