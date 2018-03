Главный куратор MOCA Хелен Молсуорт уволена «из-за творческих разногласий» с директором 

Директор Музея современного искусства, Лос-Анджелес (MOCA) Филипп Вернь принял решение уволить главного куратора музея Хелен Молсуорт. В официальном сообщении об увольнении говорится, что MOCA и Хелен Молсуорт прерывают сотрудничество «из-за творческих разногласий». При этом Молсуорт продолжит работу над подготовкой выставки One Day at a Time: Manny Farber and Termite Art («День за днем. Мэнни Фарбер и искусство термитов»), открытие которой намечено на октябрь 2018 года. Однако, по словам художницы и члена попечительского совета музея Кэтрин Опи, Молсуорт, истинной причиной увольнения стало мнение Верня, будто Молсуорт «негативно влияет на музей». Опи уже заявила Филиппу Верню, что он «совершил ужасную ошибку». Молсуорт начала работать в MOCA в 2014 году, куда она перешла из Института современного искусства в Бостоне. С тех пор она организовала две выставки-блокбастера Керри Джеймс Маршалл и Анны Марии Майолино. По слухам, конфликт между Вернем и Молсуорт возник на почве разногласий из-за направлений художественных программ музея, когда Вернь принял на себя часть кураторских обязанностей, не входящих в сферу деятельности директора музея. Вернь, бывший главный куратор Центра искусств Уокера в Миннеаполисе, за последние годы организовал две крупные выставки, посвященные Карлу Андре и Дугу Айткену. В прошлом месяце MOCA оказался в затруднительном положении после неудачного планирования гала-вечера, посвященного одному из членов совета директоров, Марку Гротьяну. Уже после того как о событии было объявлено, Гротьян отказался от предоставленной ему чести, указав на отсутствие этнокультурного многообразия, поскольку три предыдущих гала-вечера музея были посвящены белым мужчинам-натуралам. Гала-вечер был отменен, а взносы в размере $1,4 млн должны быть возвращены донорам.