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В музее «Новый Иерусалим» появится экспозиция об истории Подмосковья со времен княжества
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В музее «Новый Иерусалим» появится экспозиция об истории Подмосковья со времен княжества 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
К 2019 году музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре подготовит постоянную мультимедийную экспозицию «История и культура Подмосковья», которая расскажет о регионе со времен Московского княжества и до современности, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.
По его словам, в музее будет три постоянных экспозиции. В декабре 2017 года уже открылась экспозиция об истории создания Ново-Иерусалимского монастыря с уникальными экспонатами: царскими вкладами династии Романовых и личными вещами патриарха Никона.
«К 2019 году готовим огромную постоянную мультимедийную экспозицию «История и культура Подмосковья», которая развернет ретроспективу от сегодняшних дней до эпохи Московского княжества», — сказал Кузнецов.
Он добавил, что также к осени на 1 тысяче квадратных метров планируется открыть экспозицию художественной галереи.
Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», расположенный в Истре, — один из крупнейших региональных музеев. Он связан с уникальным памятником — Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание музея составляет более 180 тысяч единиц хранения, коллекции отражают историческое и культурное развитие Московского региона начиная с его заселения и до наших дней.
Полную версию интервью читайте на сайте Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) — https://riamo.ru/article/273995/direktor-mvk-novyj-ierusalim-nash-muzej-lokomotiv-muzejnoj-deyatelnosti-podmoskovya.xl
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