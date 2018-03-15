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Гости музея «Новый Иерусалим» в Истре смогут увидеть творения Карла Фаберже
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Гости музея «Новый Иерусалим» в Истре смогут увидеть творения Карла Фаберже 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
В 2018 году музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами планирует открыть выставку творений Карла Фаберже, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.
«Для нас очень важно, чтобы посетитель к нам возвращался. Поэтому в рамках межмузейного сотрудничества мы организуем временные экспозиции, программа которых рассчитана на постоянный диалог с посетителями. Теперь каждые два месяца «Новый Иерусалим» будет запускать по одному межмузейному проекту, в том числе, при участии зарубежных музеев», — сказал Кузнецов.
Он уточнил, что к осени «Новый Иерусалим» совместно с зарубежными партнерами планирует представить посетителям творения Карла Фаберже. В апреле в сотрудничестве с Пушкинским музеем откроется выставка полотен Дюрера.
Кузнецов напомнил, что в конце прошлого года совместно с музеем имени Пушкина в «Новом Иерусалиме» представили выставку «Пабло Пикассо. Художник и книга», а в феврале при поддержке Русского музея — выставку Бориса Кустодиева «Венец земного цвета», на которой собраны работы из 13 российских музеев.
Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», расположенный в Истре, — один из крупнейших региональных музеев. Он связан с уникальным памятником — Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание музея составляет более 180 тысяч единиц хранения, коллекции отражают историческое и культурное развитие Московского региона начиная с его заселения и до наших дней.
Полную версию интервью читайте здесь >>
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