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21 марта главы управ районов Зеленограда проведут встречи с населением
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21 марта главы управ районов Зеленограда проведут встречи с населением 

Префектура Зеленоградского административного округа 16 марта 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
21 марта в 19.00 состоятся встречи глав управ районов Зеленограда с жителями.
В большинстве управ одно из главных на повестке дня — подготовка к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территорий районов. Эти вопросы будут обсуждаться с жителями районов Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково. В районах Матушкино и Савелки также подведут итоги зимнего отдыха, в районе Старое Крюково обсудят работу по выявлению и вывозу БРТС, а в районе Силино — работу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В управе районе Крюково к обсуждению будут предложены вопросы работы предприятий потребительского рынка и услуг, а также вывоза брошенного транспорта.
Район
Дата, время проведения встречи
Место проведения встречи
Тема встречи
Крюково
21.03.2018
19.00  Корпус 1444
1. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе;
2. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района Крюково.
Матушкино
21.03.2018
19.00  Корпус 128  1. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района Матушкино;
2. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района Матушкино (в рамках месячника по благоустройству).
Савелки
21.03.2018
19.00  Корпус 311  1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период;
2. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района.
Силино
21.03.2018
19.00  Корпус 1123
1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период;
2. О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Старое Крюково
21.03.2018
19.00  Корпус 830  1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период;
2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованого автотранспорта в районе.
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