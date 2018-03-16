21 марта главы управ районов Зеленограда проведут встречи с населением

21 марта в 19.00 состоятся встречи глав управ районов Зеленограда с жителями.

В большинстве управ одно из главных на повестке дня — подготовка к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территорий районов. Эти вопросы будут обсуждаться с жителями районов Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково. В районах Матушкино и Савелки также подведут итоги зимнего отдыха, в районе Старое Крюково обсудят работу по выявлению и вывозу БРТС, а в районе Силино — работу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В управе районе Крюково к обсуждению будут предложены вопросы работы предприятий потребительского рынка и услуг, а также вывоза брошенного транспорта.

Район

Дата, время проведения встречи

Место проведения встречи

Тема встречи

Крюково

21.03.2018

19.00 Корпус 1444

1. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе;

2. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района Крюково.

Матушкино

21.03.2018

19.00 Корпус 128 1. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района Матушкино;

2. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района Матушкино (в рамках месячника по благоустройству).

Савелки

21.03.2018

19.00 Корпус 311 1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период;

2. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района.

Силино

21.03.2018

19.00 Корпус 1123

1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период;

2. О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Старое Крюково

21.03.2018

19.00 Корпус 830 1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период;

2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованого автотранспорта в районе.