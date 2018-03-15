Подмосковный «Новый Иерусалим» намерен стать одним из ведущих музеев России

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», расположенный в подмосковной Истре, планирует развивать инфраструктуру для посетителей и оказывать комплекс услуг в музейной сфере, став таким образом одним из ведущих музеев страны, сообщил в интервью РИАМО генеральный директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов

«Наш музей настолько уникален, что способен стать не только культурным центром Московской области, но и точкой притяжения в масштабах целой страны. Те программы, которые мы предложили или уже реализуем, позволяют сделать «Новый Иерусалим» одним из ведущих российских музеев», — сказал Кузнецов.

По его словам, «Новый Иерусалим» − это музейная площадка, где привычный материал подается в новом формате.

«В сознании людей должно сложиться представление о том, что на территории музея можно провести целый день: здесь есть и детский центр, и развитая инфраструктура, и различные выставки. На то, чтобы обойти всю территорию музейного комплекса, у заинтересованного посетителя уйдет не один день», — подчеркнул гендиректор «Нового Иерусалима».

Кузнецов добавил, что сейчас в хранилище музея находится более 180 тысяч экспонатов. Также «Новый Иерусалим» содержит самые крупные региональные реставрационные мастерские.

«Планируем, что все музеи ЦФО со временем начнут производить реставрационные работы у нас. В перспективе мы создадим целый комплекс услуг в музейной сфере, который поможет развиваться, в том числе, нашим коллегам, а МВК «Новый Иерусалим» станет локомотивом всей музейной деятельности в регионе», — подчеркнул Кузнецов.

К осени в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» откроется детский центр, также музей готовит образовательные спецпроекты для школьников. «Новый Иерусалим» укрепляет сотрудничество с другими российскими и зарубежными музеями, открывая временные экспозиции. Гости «Нового Иерусалима» уже смогли познакомиться с работами Пикассо и Кустодиева. В апреле откроется выставка работ Дюрера, а к осени — творений Фаберже. К чемпионату мира по футболу будет приурочена выставка об истории отечественного футбола.

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», расположенный в Истре, — один из крупнейших региональных музеев. Он связан с уникальным памятником — Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание музея составляет более 180 тысяч единиц хранения, коллекции отражают историческое и культурное развитие Московского региона начиная с его заселения и до наших дней.

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