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«Арт-Овраг» начинает образовательную программу по направлению «Искусство»
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«Арт-Овраг» начинает образовательную программу по направлению «Искусство» 

Нижегородская правда 15 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
ВЫКСА«Арт-Овраг» начинает образовательную программу по направлению «Искусство»«Арт-Овраг» начинает образовательную программу по направлению «Искусство».
Это открытая платформа для обмена навыками, знаниями, опытом, впечатлениями и наблюдениями. В серии занятий участники обсудят, что влияет на наше восприятие искусства, каковы роли художника, куратора и зрителя, зачем нужно искусство и может ли оно приносить пользу. Если вы любите искусство и хотите сделать художественный проект, присоединяйтесь! В течение весны пройдёт серия из 12 мастер-классов, встреч, экскурсий и лекций под руководством художников из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Первый мастер-класс состоится уже 17 марта. В этот день выксунцы смогут поговорить на тему «Может ли художник изменить город?» с Артёмом Филатовым. Он работает в жанре инсталляции, скульптуры и росписи в общественном пространстве, причём большинство росписей этот художник делал на фасадах деревянных домов. Встреча пройдёт в арт-резиденции «Выкса» на ул. Вавилина (дом №4).
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Арт-Овраг»
Автор: Ксения Абдулхакова Источник: «Выксунский рабочий»
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