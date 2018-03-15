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Музей с объёмной картой и смотровой вышкой появился в Сатке
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Музей с объёмной картой и смотровой вышкой появился в Сатке 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Музей с интерактивными экспозициями об истории и природе НП «Зюраткуль» открылся в Сатке, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Посетители нового музея смогут понаблюдать за метеорным потоком в «звёздной комнате», прикоснутся к шерсти животных, взобраться на трёхметровую смотровую вышку и увидеть объёмную карту гор, рек и лесов на территории национального парка. Среди экспонатов также представлены рога лося и капканы на животных, которые сотрудники «Зюраткуля» конфисковали у браконьеров.
Добавим, что музей «Путешествие по Синегорью» вместе с детским экологическим центром и выставочным залом входит в состав визит-центра, который расположен в административном здании национального парка.
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