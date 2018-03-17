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Дом живописца Констэбля продадут за $5 млн
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Дом живописца Констэбля продадут за $5 млн 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: 360tv.ru
Лондонский дом знаменитого британского художника Джона Констэбля, который жил в 19 веке, продадут за 4 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в 5,6 миллиона долларов, сообщает телеканал «360».
Компания Savills Plc., которая специализируется на продаже элитной недвижимости, выставила на продажу архитектурный памятник, который долгие годы вдохновлял живописца. Джон Констэбль арендовал его летом 1819 года и окончательно поселился в нем в 1827 году. Жилище, расположенное возле парка Хэмпстед-хит, несколько раз попадало на полотна художника.
"Дом, одного из величайших национальных художников 19 века, Джона Констэбля, находится в самом сердце Хэмпстеда и являет собой особый объект недвижимости посреди исторического района Северо-западного Лондона", — говорится в опубликованном объявлении.
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