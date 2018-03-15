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В Лондоне выставлен на продажу дом художника-пейзажиста Джона Констебля за $5,6 млн
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В Лондоне выставлен на продажу дом художника-пейзажиста Джона Констебля за $5,6 млн 

Rambler News Service 15 марта 2018
Впервые за последние 30 лет на продажу выставлен дом, ранее принадлежавший английскому художнику-пейзажисту Джону Констэблю, сообщает Savills. Таунхаус Well Walk, расположенный в лондонском районе Хэмпстед, является памятником истории и архитектуры II категории. Стоимость дома составляет £4 млн ($5,6 млн).
Спроектированный в георгианском стиле таунхаус построен в начале XIX века.
В 1819-1826 годах каждое лето Джон Констэбль проводил в деревне Хэмпстед со своей семьей, арендуя дом, пока не переехал в Well Walk на постоянное место жительства в 1827 году. В Хэмпстеде Констэбль оттачивал мастерство, изображая облака и делая масляные наброски. Среди его самых известных работ — «Дедхемская долина» (1802), «Телега для сена» (1821) и «Хэмпстед-Хит с радугой» (1836). Работы художника представлены в Британской галерее Тейт, Лондонской национальной галерее, Музее Виктории и Альберта, а также в Йельском центре британского искусства и Национальной галерее искусства в Соединенных Штатах и др.
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