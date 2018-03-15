Студентка образовательного комплекса заняла 1 место в конкурсе на выставке «Modern Bakery Moscow-2018»

Студентка образовательного комплекса «Юго-Запад» Вероника Питунина под руководством преподавателя Валерия Петровича Пономарева в рамках 24-й выставки «Современное Хлебопечение/Modern Bakery Moscow 2018» заняла I место.

Работа студентки стала лучшей в конкурсе научных проектов в номинации «Пекарь-кондитер». На сегодняшний день выставка «Современное Хлебопечение / Modern Bakery Moscow» — одно из самых значимых деловых событий хлебопекарной и кондитерской отрасли во всем мире. Постоянными участниками выставки являются мировые производители и поставщики необходимых для хлебопекарного и кондитерского рынка продуктов: сырья и ингредиентов, оборудования для выпечки, инвентаря для декорирования, упаковочных линий и отдельных видов упаковки, инжиниринговых решений для торговых сетей, кафе, ресторанов, мини-пекарен и крупных заводов.

В конкурсе научных проектов в номинации «Пекарь-кондитер» обучающаяся 3 курса по специальности «Технология продукции общественного питания» заняла I место, представив жюри рецептуру хмелевого хлеба на березовом соке, адаптированного под современные условия. Целью проекта было ознакомить и внедрить старинный русский рецепт бездрожжевого хмелевого хлеба на березовом соке в рамках здорового экологически чистого питания человека, и это получилось.