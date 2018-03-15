Александра Эпштейн: «Владивосток — хорошая почва как для современного, так и для традиционного искусства»

Вероника, поделитесь впечатлениями от выставки.

Вероника Муза: У нас есть цикл выставок «Молодёжка», которые привлекают молодых художников, и организует его Союз художников Приморского края. Я была на «Молодёжке» 3 года назад, и там, увы, было мало работ и сюжетов. В этом году Анастасию пригласили на выставку «Жажда жизни» в качестве куратора, и она расскажет, как всё прошло.

Анастасия, как Вы стали куратором выставки?

Анастасия Шиверских: Союз художников, в лице Ольги Зотовой и Ильи Бутусова, пригласил меня попробовать свои силы в кураторстве большого проекта. До этого меня заметили как куратора молодёжной выставки, но не такой масштабной — «Сны» в Дальневосточном федеральном университете. Она проходила в ноябре. Анастасия Шиверских — куратор выставки «Жажда жизни». Фото: newsvideo.su/8 канал Владивосток

Анастасия, сколько художников участвует в выставке «Жажда жизни»?

Анастасия Шиверских: Более 60 человек. Получилась региональная выставка по всему Дальнему Востоку, которая охватила такие города, как Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Петропавлоск-Камчатский и другие. Все художники в возрасте до 35 лет собрались на нашей площадке.

Установлено ли какое-то направление выставки, стиль живописи?

Анастасия Шиверских: Это полная свобода, нет никаких ограничений, но поменялась концепция. Я придумала название выставки, смысл. Была идея, тема, которая объединила художников. Когда у выставки нет темы — художник теряется, ему трудно определиться и найти то, что он хочет показать. А когда есть концепция, это помогает художнику, а также зрителю.

Это серьёзная задача.

Анастасия Шиверских: Конечно. Но вот тема объединяет, хотя ограничений в стиле нет. Каждый художник выражается по-своему. Задача куратора — создать общую цель конкретной выставки. У нас была тема человека в любых его проявлениях и гранях. Название «Жажда жизни» — это потому, что каждый человек хочет жить, а молодые художники тем более. Тема человека всегда интересна. Такого ещё не было в Союзе художников, и я решила попробовать. Мне очень близка эта тема. Художники активно откликнулись на это. Фото: vk.com/Арт-клуб «Тайны мастерства»

Насколько необходима такая выставка? Насколько вообще подобные выставки важны для молодых художников?

Анастасия Шиверских: В первую очередь это самореализация молодых авторов, возможность чего-то добиться. Имена начинающих художников звучат не так широко, как имена старших мастеров. Это возможность показать себя, заявить о себе, привлечь внимание.

Это большая организационная работа. Вам помогают, поддерживают?

Анастасия Шиверских: Союз художников предоставил нам помещение.

Художники приезжают за счёт своих средств?

Анастасия Шиверских: Да. К сожалению, перевозка картин и переезд художников за счёт их средств. Союз художников не может предоставить материальную помощь.

Это не самая лёгкая задача для молодых художников.

Анастасия Шиверских: Да.

Какое количество картин у каждого художника?

Анастасия Шиверских: У всех по-разному. От одной до десяти в среднем.

Это в материальном плане нелегко для молодых людей. Нет никаких меценатов, спонсоров, которые бы поддерживали выставку?

Анастасия Шиверских: К сожалению, нет. Спонсоров у этой выставки нет. Меценатство на Дальнем Востоке пока ещё не развито. Хотя есть люди, которые могут поддержать художников.

Ксения Весна: Нет инстанции, в которую можно было бы прийти за поддержкой меценатов. Но в ходе работы случайно сталкиваешься с людьми, которые с культурой никак не связаны, но им нравятся работы, и они могут предложить помощь. Я только один раз столкнулась с такими людьми, которые готовы были поддержать. Но массово я такого у нас не наблюдала, когда на длительный срок кто-то готов был бы поддерживать, предоставлять площадки и помогать в продвижении.

В советское время Союз художников был организацией, которая помогала молодым одарённым людям заявлять о себе. Сейчас предоставляют площадку для выставки — уже хорошо.

Ксения Весна: У нашего Приморского отделения Союза художников есть своё здание, поэтому они и предоставляют эту площадку. Другим организациям художники вынуждены вносить арендную плату.

Фото: otv.prim.ru Ксения, Вы уже не в первый раз участвуете в выставках?

Ксения Весна: Да, не в первый. В «Молодёжке» я участвую практически каждый год, а также и в других выставках. Персональных выставок пока не было, но опыт есть.

Вы из Владивостока?

Ксения Весна: Я родилась не во Владивостоке, но большую часть сознательной жизни я провела здесь, поэтому я считаю, что я владивостокский художник.

Свою персональную выставку тяжело организовать?

Ксения Весна: Я думаю над этим до сих пор. Мне кажется, это не тяжело. Можно задаться целью, найти площадку. Возможности есть, но этим надо заниматься. На это требуется время, необходимо знакомиться с нужными людьми, искать ресурсы. То есть здесь вопрос либо о заработке — рисовании на заказ, либо о персональной выставке, которой нужно посвятить всю себя. Это основная проблема.

Задача любого творческого человека — уметь реализовать свой талант.

Ксения Весна: Не согласна. Задача творческого человека — творить. А реализовать его талант может какой-то специалист: менеджер, люди, которые занимаются пиаром. Если творец занимается коммерцией, то продукт получится не творческий, а коммерческий. В нём не будет души, и шедевр из него не выйдет. Здесь перед художником стоит выбор. Можно удовлетворять потребности общества: например, создавать интерьерную живопись, но это уже другое направление.

Но ведь уметь реализовать свой талант — это значит уметь при помощи него зарабатывать, содержать себя. Творческая профессия предполагает успешность.

Анастасия Шиверских: У художников есть определённые схемы. Чтобы художник открыл свою персональную выставку — ему надо создать свою коллекцию. А чтобы создать персональную коллекцию, на это нужны время и холсты. За рубежом, например, часто создаётся галерея, которая берёт под свою опеку художника, которому выплачивается так называемая стипендия на три-четыре месяца подготовки. Ему платят где-то 40 — 50 тысяч. Художник перестаёт думать о том, где достать средства, и спокойно творит. Когда галерея начинает сотрудничать с художником, они заключают договор, и она ему выплачивает стипендию. Это обычная история. Художников всегда поддерживали меценаты. Большинство гениев в творчестве — это либо дети обеспеченных родителей, у которых была возможность обучаться, где-то ездить, расширять кругозор, передавать свои мысли, люди, успешные при жизни, любо это люди, которым кто-то помогал.

Сейчас в России есть меценаты, которые поддерживают программы, помогающие молодым художникам развиваться?

Анастасия Шиверских: Мы о таких не слышали, только гранты. Также предоставляются мастерские.

Ксения Весна: Есть резиденции в России и за рубежом, которые предлагают художнику, если он подаёт заявку, какие-то темы. Он приезжает в резиденцию и где-то месяц работает над какой-то темой, интерпретирует её. За этот месяц ему предоставляют жильё и плату. Таких практик много.

Вероника Муза: На базе Центра современного искусства «Заря» у нас во Владивостоке есть резиденция. ЦСИ «Заря» финансируют меценаты из Приморского цементного завода.

Анастасия Шиверских: На их средства полностью содержится это большое, современное здание в стиле лофт, и там происходит много творческих событий. Территориально оно, правда, не очень удобно расположено, его посещают немного людей. Резиденция «Зари» раньше не принимала местных художников, только в последние два года начала принимать их. В том числе администрация или фонды могут проводить конкурсы, но мы об этом тоже не слышали. Фото: vk.com/Арт-клуб «Тайны мастерства»

Но, тем не менее, несмотря ни на какие преграды, вы проводите выставки, раз в год приезжает большое количество молодых художников. Всё-таки организация — это очень непростая задача. Это своего рода серьёзная поддержка. Как начинающим творцам живётся в свободном пространстве?

Александра Эпштейн: Живётся неплохо. Я учусь на 4 курсе института искусств и в последнее время активно участвую во всех выставках, которые проводит Союз художников, также планирую подавать заявку на гранты. Я была участником молодёжного форума «Таврида», который проходил в Крыму. Я считаю, что всё зависит от человека, от его индивидуальных способностей, от качеств. И, в принципе, несмотря на то, что мы находимся далеко от культурного центра, пробивной человек найдёт себе дорогу в будущее. Я думаю, что молодым художникам нельзя лениться, нужно упорно работать. Труд — это самое главное для начинающего художника. Нужно следить за творческой деятельностью других художников, за событиями культуры, конкурсами, которые проходят.

"Таврида" помогает объединяться? Она что-то даёт помимо общения с опытными мастерами?

Александра Эпштейн: Мне там понравилось: там было большое количество людей. Меня впечатлили люди старшего поколения, которые курировали этот проект. Молодые ребята, мои ровесники, с которыми мы общались, невероятно талантливы, со всех уголков страны. И меня впечатлило такое многообразие. Все творческие, интересные, умные. По-моему, у нашей российской молодёжи более высокий интеллектуальный уровень, чем принято считать. В мою смену молодых художников, скульпторов и искусствоведов собралось порядка 500 человек, они все интересные, и на меня это произвело впечатление.

Понравилось мне ещё и то, что среди кураторов собрались представители разных направлений в искусстве — были академисты, направленные на классическое искусство, а также представители современного искусства: например, Ольга Львовна Свиблова : потрясающий человек. На семинарах, многочасовых лекциях, которые там проводились, шёл активный спор между современным и классическим искусством. Было много тем о том, как молодому художнику себя продвигать, в каком направлении ему пойти. Процесс меня вдохновил, и я сделала вывод о том, что нужно трудиться, а всё остальное придёт само собой. И, конечно, нужно мысленно себя настраивать на позитив.

Вдохновение — это главное для творческого человека. А на «Тавриде» были ли предложены какие-либо форматы, способы взаимодействия, которые могли бы быть использованы во Владивостоке?

Александра Эпштейн: Я думаю, что у нас во Владивостоке хорошая почва как для современного, так и для традиционного искусства. Все люди на «Тавриде» были рады, что познакомились с человеком из Владивостока. В их представлении это интересный приморский город. Я думаю, что следует привлекать больше интересных людей на Дальний Восток: художников, искусствоведов. Здесь не хватает творческой жизни, творческих движений, как на «Тавриде». Мы находимся только в своём кругу. Можно было бы организовать что-то вроде приморской «Тавриды». У нас здесь прекрасные места. Мы с моими подругами хотим в течение двух месяцев провести здесь, на побережье, плэнер, пригласить художников из центральных регионов. Но это пока что в планах. Мы пока не знаем, насколько семи молодым девушкам можно организовать этот проект.

Скажите ещё пару слов о выставке. Что вам понравилось? Вы кого-то выделили для себя из своих коллег?

Ксения Весна: Было много новых знакомств, потому что это художники и из Хабаровска, и из других больших городов.

Фото: vk.com/Арт-клуб «Тайны мастерства» Анастасия Шиверских: В целом, я смотрела по экспозиции, я ожидала худшего, я сама не знала, что получится. Но получилось очень насыщенно, у нас и анимация, и компьютерная графика, и ДПИ, и горячие эмали, и декоративно-прикладное искусство, это не узконаправленная выставка, не просто картины. И по энергетике, и по сюжету, и по стилю, и по форме подачи работы очень разнообразны, — рассказывает Ксения Весна. — На одной площадке разместили больше 200 работ. Я ходила по выставочным залам 2 часа. Обычно я осматриваю выставки быстро. Тема была заявлена таким образом, чтобы ею все заинтересовались. Я считаю, что в этот раз выставка получилась превосходно, спасибо Анастасии.

Александра Эпштейн: Безусловно, работа организатора выполнена отлично. Мне понравилось, что на выставке совместили разные виды искусств. Николай Ланшуков и Василий Галактионов представили медиа-искусство — мультфильмы собственного производства. Раньше свои работы представляли только студенты академии. Относительно содержания картин — у меня более традиционный взгляд, и в целом мне всё понравилось. Тема интересная, но я думаю, что не все художники справились с поставленной задачей на 100%. Это была первая ступенька, эту тему нужно дальше развивать. Я думаю, в следующий раз будет ещё лучше.

Анастасия Шиверских: Александра в какой-то степени права, потому что были даны очень короткие сроки. Буквально за месяц мы всё это собрали, а такой большой проект готовится как минимум полгода. К сожалению, не все были полностью готовы и не все прошли на выставку.

Александра Эпштейн: Меня посещала мысль, что наши выставки Союза художников проходят всегда традиционно, и я привыкла к тому, что там ничего не произойдёт. Я не ожидала, что будет так здорово.

Что бы Вы сказали своим коллегам — молодым художникам и творческим людям?

Анастасия Шиверских: Нужно взбадривать себя и окружающих, не стесняться самовыражения, верить в то, что культурная жизнь может быть интересной, кипучей, захватывающей, а не скучной, как её представляют многие. Несмотря на множество новых, современных направлений — компьютерную графику, цифровые технологии, живопись и культура интересны для людей. Об этом нужно знать многим поколениям художников, чтобы это стимулировало их к более активной деятельности. Трудиться в четырёх стенах без надежды на светлое будущее тяжело, но когда художники знают, что реально воплотить крупные хорошие проекты — мир становится для них лучше. Читайте также о новом жанре современного искусства в интервью с Марией Нидзельской