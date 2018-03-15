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В лицее Балашихи открыли музей путешественника Киреева
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В лицее Балашихи открыли музей путешественника Киреева 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Музей путешественника из Балашихи Александра Киреева открыли в городском лицее, пишет «Вечерняя Москва».
Как рассказал директор образовательного учреждения Дмитрий Белоусов, путешественник Александр Киреев учился в городском лицее. Он работал инженером-испытателем на предприятии «Криогенмаш», участвовал в трех кругосветных путешествиях на яхте «Апостол Андрей».
«На примере жизни Александра Киреева мы хотим показать нашим детям, как люди, преодолевая себя, совершают великие открытия», — отметил директор лицей Дмитрий Белоусов.
В открытии мемориальной доски участвовали бывший учитель Киреева, почетный гражданин Балашихи Галина Патяко, капитан яхты «Апостол Андрей» Николай Литау.
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