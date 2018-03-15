В Детской художественной школе №9 прошел конкурс «Юный художник Зеленограда» 

В ГБУДО Москвы «Детская художественная школа №9» прошел конкурс «Юный художник Зеленограда», в котором приняли участие 120 учащиеся ДХШ №9 и 65 учащихся из других школ города.
В состав жюри вошли народный художник России, вице-президент Российской академии художеств, ректор Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова А. Любавин, заслуженный художник России, доцент кафедры дизайна МИЭТ, директор ДХШ №9 Р. Фашаян, декан факультета скульптуры МГАХИ имени В. И. Сурикова Г. Долмогомбетов, сотрудники Департамента культуры города Москвы и образовательных учреждений.
Гран-при конкурса присужден Арине Криковой (15 лет, преподаватель М. Печенюк).
Также жюри определило 26 победителей по номинациям «Тематический натюрморт» и «Мой любимый Зеленоград» в возрастных группах 6-8, 9-11, 12-14 и 15-17 лет.
Победителями стали Александр Рукавишников, Андрей Никифоров, Алина Назарова, Валерия Лозовая, Анастасия Сорокина, Виктория Островская, Мария Флегонтова и Анастасия Минкина преподавателей Н. Коваль, Е. Любаускене, Н. Илларионовой, К. Олейник, О. Кузнецова.
Работы победителей демонстрируются до конца марта в выставочном зале префектуры округа (Центральный проспект, д.1).