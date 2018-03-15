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В Детской художественной школе №9 прошел конкурс «Юный художник Зеленограда»
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В Детской художественной школе №9 прошел конкурс «Юный художник Зеленограда» 

Префектура Зеленоградского административного округа 15 марта 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В ГБУДО Москвы «Детская художественная школа №9» прошел конкурс «Юный художник Зеленограда», в котором приняли участие 120 учащиеся ДХШ №9 и 65 учащихся из других школ города.
В состав жюри вошли на­родный художник России, вице-президент Российской академии художеств, ректор Московского государственного академического художествен­ного института имени В. И. Су­рикова А. Любавин, заслуженный художник России, до­цент кафедры дизай­на МИЭТ, директор ДХШ №9 Р. Фашаян, декан факультета скульптуры МГАХИ имени В. И. Сурикова Г. Долмогомбетов, сотрудники Департамента куль­туры города Москвы и образовательных учреждений.
Гран-при конкурса присуж­ден Арине Криковой (15 лет, преподаватель М. Печенюк).
Также жюри определило 26 победителей по номинациям «Тематический натюрморт» и «Мой любимый Зеленоград» в возрастных группах 6-8, 9-11, 12-14 и 15-17 лет.
Победителями стали Алек­сандр Рукавишников, Андрей Никифоров, Алина Назарова, Валерия Лозовая, Анастасия Сорокина, Виктория Остров­ская, Мария Флегонтова и Ана­стасия Минкина преподавате­лей Н. Коваль, Е. Любаускене, Н. Илларионовой, К. Олейник, О. Кузнецова.
Работы победителей демон­стрируются до конца марта в выставочном зале префекту­ры округа (Центральный проспект, д.1).
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