В Детской художественной школе №9 прошел конкурс «Юный художник Зеленограда»

В ГБУДО Москвы «Детская художественная школа №9» прошел конкурс «Юный художник Зеленограда», в котором приняли участие 120 учащиеся ДХШ №9 и 65 учащихся из других школ города.

В состав жюри вошли на­родный художник России, вице-президент Российской академии художеств, ректор Московского государственного академического художествен­ного института имени В. И. Су­рикова А. Любавин, заслуженный художник России, до­цент кафедры дизай­на МИЭТ, директор ДХШ №9 Р. Фашаян, декан факультета скульптуры МГАХИ имени В. И. Сурикова Г. Долмогомбетов, сотрудники Департамента куль­туры города Москвы и образовательных учреждений.

Гран-при конкурса присуж­ден Арине Криковой (15 лет, преподаватель М. Печенюк).

Также жюри определило 26 победителей по номинациям «Тематический натюрморт» и «Мой любимый Зеленоград» в возрастных группах 6-8, 9-11, 12-14 и 15-17 лет.

Работы победителей демон­стрируются до конца марта в выставочном зале префекту­ры округа (Центральный проспект, д.1).