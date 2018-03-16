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В Лос-Анджелесе откроется музей «Звездных войн»
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В Лос-Анджелесе откроется музей «Звездных войн» 

Вести.Ru 22 часа назад
Фото: vesti
Лос-Анджелес пополнится очередной достопримечательностью. В городе откроется музей "Звездных войн", который будет курировать лично создатель киноэпопеи Джордж Лукас. Здание экспозиции будет выполнено в виде космического корабля, сообщает NY Times. В музее будет размещен личный киноархив Лукаса, а также его собрание иллюстраций и картин, которую он собирает уже 40 лет. Стоимость проекта оценивается в один миллиард долларов.
Глава музея Дон Басигалупи говорит, что его команда очень долго искала город, где должен быть построен музей "Звездных войн". Лос-Анджелес был выбран после продолжительных споров.
Басигалупи говорит, что подобное здание невозможно было построить еще 10 лет назад.
"Еще совсем недавно для осуществления такого проекта просто не существовало необходимых технологий", — рассказал американец.
Ожидается, что музей "Звездных войн" в Лос-Анджелесе откроется в 2022 году.
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