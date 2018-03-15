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Школьники из Рязанского посетили музей Паустовского
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Школьники из Рязанского посетили музей Паустовского 

Управа Рязанского района 15 марта 2018
Фото: Управа Рязанского района
В рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» первоклассники школы №329 района Рязанский посетили музей Константина Паустовского.
— Путешествуя по литературному миру, мы посетили великие города, совершили морские путешествия в далекие страны, прикоснулись к тайнам природы и ощутили радость возвращения в родные места, — рассказали в школе.
Интерактивные зоны экспозиции вовлекают и взрослых, и детей в процесс творческого постижения мира, позволяют увидеть этот мир глазами писателя и открывают секреты его мастерства. Особую атмосферу в залах музея создают личные вещи писателя, фотографии, рукописи известных произведений и редкие книжные издания. (ск)
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