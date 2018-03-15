Школьники из Рязанского посетили музей Паустовского

В рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» первоклассники школы №329 района Рязанский посетили музей Константина Паустовского

— Путешествуя по литературному миру, мы посетили великие города, совершили морские путешествия в далекие страны, прикоснулись к тайнам природы и ощутили радость возвращения в родные места, — рассказали в школе.

Интерактивные зоны экспозиции вовлекают и взрослых, и детей в процесс творческого постижения мира, позволяют увидеть этот мир глазами писателя и открывают секреты его мастерства. Особую атмосферу в залах музея создают личные вещи писателя, фотографии, рукописи известных произведений и редкие книжные издания. (ск)