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Подмосковный музей‑заповедник Чайковского готовит к открытию выставку «Великий Петипа»
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Подмосковный музей‑заповедник Чайковского готовит к открытию выставку «Великий Петипа» 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского готовит к открытию в июне выставку «Великий Петипа», посвященную 200-летию со дня рождения выдающегося артиста балета, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«Проект реализуется совместно с Театральным музеем имени А. А. Бахрушина и музеем Большого театра России. Разнообразные артефакты из собрания трех музеев представят творчество Мариуса Петипа, который за годы работы в России создал около 50 оригинальных спектаклей и с которого, по сути, начался русский балет, его мировая слава и мировые достижения», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Главный акцент на выставке сделан на балете П. И. Чайковского «Спящая красавица». Это один из лучших спектаклей, поставленных мастером в результате плодотворного сотрудничества с великим русским композитором, с которым он подробно обговаривал план-сценарий будущего спектакля, стремясь предупредить возможные разногласия.
Составляя план-сценарий «Спящей красавицы», Петипа мыслил музыкально-хореографическими образами, подчиняя музыке состоявшиеся структурные формы действа и тем самым помогая композитору оживить, одухотворить их.
«Мариус Петипа прожил в России 63 года, так и не овладев в совершенстве русским языком. Но язык русского балета был хореографу очень близок. И вторую половину XIX века в истории русского балетного театра по праву называют эпохой Петипа. О годах, проведенных в России, хореограф написал в своих мемуарах: «То была наисчастливейшая пора моей жизни. Да хранит бог мою вторую родину, которую я люблю всем сердцем», — отметила Косарева.
Открытие выставки планируется на начало июня 2018 года.
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