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Дошколята овладели методом хохломской росписи
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Дошколята овладели методом хохломской росписи 

Вестник района Гагаринский 15 марта 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
Узоры «хохлома» научились делать ребята из группы «Колобок» ОК «Юго-Запад». 13 марта об основах декоративно-прикладного искусства рассказала воспитанникам воспитатель Елена Дубровина.
В начале занятия дети рассматривали подлинные предметы народного декоративно-прикладного искусства и находили среди них предметы с хохломской росписью. Дошколята смогли выделить средства выразительности, а затем повторить рисунок на своем листе бумаги.
Тихо звучащая русская народная мелодия задавала вдохновляющий фон работе ребят.
Во время занятия дети приобщились к истокам народного искусства, научились различать и называть предметы с хохломской росписью, передавать ее колорит, сочетание цвета фона и элементов узора.
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