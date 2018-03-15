Дошколята овладели методом хохломской росписи

Узоры «хохлома» научились делать ребята из группы «Колобок» ОК «Юго-Запад». 13 марта об основах декоративно-прикладного искусства рассказала воспитанникам воспитатель Елена Дубровина

В начале занятия дети рассматривали подлинные предметы народного декоративно-прикладного искусства и находили среди них предметы с хохломской росписью. Дошколята смогли выделить средства выразительности, а затем повторить рисунок на своем листе бумаги.

Тихо звучащая русская народная мелодия задавала вдохновляющий фон работе ребят.

Во время занятия дети приобщились к истокам народного искусства, научились различать и называть предметы с хохломской росписью, передавать ее колорит, сочетание цвета фона и элементов узора.