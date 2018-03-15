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Никас Сафронов сожалеет о том, что не выполнил просьбу Табакова
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Никас Сафронов сожалеет о том, что не выполнил просьбу Табакова 

Teleprogramma.pro 15 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Новость о том, что Олег Табаков ушел из жизни, застала Никаса Сафронова в Бахрейне. Это известие, как и для многих других, для художника стало настоящим ударом. Кроме чувства невосполнимой утраты, живописца терзают сожаления, что он не успел выполнить просьбу своего давнего друга.
Сафронов рассказал, что дружил с Табаковым на протяжении 30 лет. Артист всегда был очень улыбчивым и относился к художнику с теплотой и заботой. Общение с мэтром всегда заряжало живописца творчеством. Сафронов поделился воспоминанием о том, что Табаков частенько при нем разговаривал по телефону с Валентином Гафтом. Слушать их диалоги было истинным наслаждением: такому искрометному юмору мог позавидовать любой капустник.
Художник отметил, что Олег Павлович очень ценил его работы. В далекие годы первой картиной, которую Сафронов подарил артисту, стал портрет его младшей сестры Татьяны. Мэтр очень дорожил этим полотном.
А примерно год назад Олег Павлович заказал Сафронову написать семейный портрет, на котором должны были быть изображены сам артист, его дед и сын Павел. Портрет дедушки художник писал по снимку, а Табаков лично приезжал пару раз позировать. А вот с Павлом Никас все никак не мог встретиться, так как тот был очень занят. Живописец признался, что очень сожалеет, что не закончил работу и не успел подарить картину артисту.
«Но я обязательно закончу этот портрет в память о моем любимом друге», — цитирует Сафронова сайт Dni.ru.
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