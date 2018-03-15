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Вещи «Людмил Иваныча» из Уфы стали частью экспозиции Музея Победы в Москве
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Вещи «Людмил Иваныча» из Уфы стали частью экспозиции Музея Победы в Москве 

АиФ-Уфа 15 марта 2018
Фото: АиФ-Уфа
Уникальные личные вещи инженера-полковника танковых войск, уроженки Уфы Людмилы Калининой стали главной частью экспозиции, открывшейся в Москве в Музее Победы.
Выставка открылась накануне Международного женского дня 8 Марта. Она посвящена женщинам — защитницам Отечества.
На выставке представлены китель и наградная колодка Людмила Никитиной. На фронте, где она командовала танково-ремонтным батальоном, за требовательность и не по-женски твердый дух сослуживцы и подчиненные называли ее Людмил Иваныч. Всего за время войны батальон «Людмил Иваныча» дал вторую жизнь более трем тысячам танков.
На выставке в Музее Победы также можно увидеть личные вещи прославленных снайперов и летчиц, партизанок и участниц подпольной организации «Молодая гвардия», медсестер и артисток концертных фронтовых бригад.
Выставка будет работать до 6 апреля 2018 года.
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