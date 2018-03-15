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«Мы планируем построить мост искусства с Украиной»
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«Мы планируем построить мост искусства с Украиной» 

ИноСМИ 15 марта 2018
Фото: ИноСМИ
Турецкий художник Бедри Байкам (Bedri Baykam) прибыл в Киев для открытия 138-й персональной выставки, впервые представляя свои работы в украинской столице, сообщает турецкий новостной сайт «Одатв.ком».
Выставка вызывает высокий интерес как украинских художников и искусствоведов, так и проживающих на Украине турок. «Россия и Украина — страны, которые обладают глубоко укоренившимися культурами и ценят искусство», — говорит Байкам.
По словам Байкама, в последние годы между Турцией и Украиной развивались отношения в политической и экономической сферах, но культура всегда оставалась на втором плане. Тем не менее между деятелями искусства двух стран тоже необходимо сотрудничество и диалог. В этой связи в предстоящем году планируется обмен визитами и выставками украинских и турецких художников, и такое взаимодействие между двумя странами предполагается поддерживать на постоянной основе.
Выставку Бедри Байкама «Избранное за последние десять лет» можно увидеть до 7 апреля в Национальной академии искусств Украины.
Bedri Baykam Sergisi, UKRAYNA ULUSAL SANAT AKADEMİSİ (Kiev), 7 Mart— 7 Nisan 2018 https://t.co/MBGpWMEAsM @bedribaykam @PiramidSanat pic.twitter.com/4lsi3AssO2
— KolajART (@Dekolaj) 25 февраля 2018 г.
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