«Мы планируем построить мост искусства с Украиной»

Турецкий художник Бедри Байкам (Bedri Baykam) прибыл в Киев для открытия 138-й персональной выставки, впервые представляя свои работы в украинской столице, сообщает турецкий новостной сайт «Одатв.ком».

Выставка вызывает высокий интерес как украинских художников и искусствоведов, так и проживающих на Украине турок. «Россия и Украина — страны, которые обладают глубоко укоренившимися культурами и ценят искусство», — говорит Байкам.

По словам Байкама, в последние годы между Турцией и Украиной развивались отношения в политической и экономической сферах, но культура всегда оставалась на втором плане. Тем не менее между деятелями искусства двух стран тоже необходимо сотрудничество и диалог. В этой связи в предстоящем году планируется обмен визитами и выставками украинских и турецких художников, и такое взаимодействие между двумя странами предполагается поддерживать на постоянной основе.

Выставку Бедри Байкама «Избранное за последние десять лет» можно увидеть до 7 апреля в Национальной академии искусств Украины.

Bedri Baykam Sergisi, UKRAYNA ULUSAL SANAT AKADEMİSİ (Kiev), 7 Mart— 7 Nisan 2018 https://t.co/MBGpWMEAsM @bedribaykam @PiramidSanat pic.twitter.com/4lsi3AssO2

— KolajART (@Dekolaj) 25 февраля 2018 г.