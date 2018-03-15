В Зеленограде открылась выставка работ студентов МИЭТа

14 марта в Музее Зеленограда открылась экспозиция «Подражая великим», составленная из работ студентов факультета «Дизайн».

По сообщению пресс-службы вуза, в экспозиции более 25 живописных и графических копий мировых художественных шедевров русского и зарубежного искусства разных веков. Работы были созданы в рамках курса «История искусств». Вся экспозиция посвящена предмету «История искусств» и тем работам, которые выполняют студенты по мере прохождения дисциплины. Студенты самостоятельно отбирали автора и картину для копирования.

Выставка является продолжением сотрудничества Музея Зеленограда с факультетом «Дизайн» НИУ МИЭТ, первая выставка «Подражая великим» состоялась в 2016 году. В этом году посетители увидят новый этикетаж, благодаря которому смогут познакомиться не только с работами студентов, но и увидеть на фото ребят, которые сделали работы.