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В Зеленограде открылась выставка работ студентов МИЭТа
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В Зеленограде открылась выставка работ студентов МИЭТа 

Старое Крюково 15 марта 2018
Фото: Старое Крюково
14 марта в Музее Зеленограда открылась экспозиция «Подражая великим», составленная из работ студентов факультета «Дизайн».
По сообщению пресс-службы вуза, в экспозиции более 25 живописных и графических копий мировых художественных шедевров русского и зарубежного искусства разных веков. Работы были созданы в рамках курса «История искусств». Вся экспозиция посвящена предмету «История искусств» и тем работам, которые выполняют студенты по мере прохождения дисциплины. Студенты самостоятельно отбирали автора и картину для копирования.
Выставка является продолжением сотрудничества Музея Зеленограда с факультетом «Дизайн» НИУ МИЭТ, первая выставка «Подражая великим» состоялась в 2016 году. В этом году посетители увидят новый этикетаж, благодаря которому смогут познакомиться не только с работами студентов, но и увидеть на фото ребят, которые сделали работы.
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