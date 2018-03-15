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Во Владивостоке откроется выставка художников, которые не «сломались» в лихие 90-е
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Во Владивостоке откроется выставка художников, которые не «сломались» в лихие 90-е 

Prim.News 15 марта 2018
Фото: Prim.News
Все они учились в Дальневосточном институте искусств у Василия Никаноровича Доронина.
Выставка «Однокурсники» откроется в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» 20 марта в 17:00. Свои работы представят Сергей Бурдыков, Наталья Калина, Олег Ким, Петр Мястовский, Николай Тимофеев — художники, обладающие индивидуальным почерком, хорошо узнаваемым в коллективных выставках. Все они учились в Дальневосточном институте искусств у Василия Никаноровича Доронина, которого вспоминают и чтят все эти годы.
Работа Николая Тимофеева
Творческая судьба каждого сложилась по-разному: С. Бурдыков и П. Мястовский свободные художники, Н. Калина много лет успешно преподает во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, Н. Тимофеев долгое время был директором Владивостокского художественного колледжа, в настоящее время преподает в нем, О. Ким меценат и инициатор идеи создания художественного музея в г. Уссурийске.
Все они авторы персональных выставок, постоянные участники коллективных. Но именно в едином проекте четко просматривается лицо поколения, пришедшего в искусство в самом начале 1980-х. Искренние, веселые, полные творческих замыслов, они не сломались в 1990-е, а сегодня, в эпоху новых технологий в искусстве, продолжают оставаться художниками в традиционном понимании этого слова, чей инструмент — холст и кисти.
В выставке представлено более 90 работ разных периодов.
Выставка продлится с 20 марта по 2 апреля 2018 года. Вход свободный.
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