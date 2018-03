«Развязанные истории» итальянской художницы показали во Владивостоке

Выставка проходит в центре современного искусства «Заря».

Итальянская художница Элены Редаэлли — участница программы арт-резиденции владивостокского центра современного искусства «Заря» представила результаты итогового проекта «Развязанные истории». Выставка продлится до 25 марта. Вход свободный.

Текстиль, будь то одежда или предметы быта, находится ближе всего к человеческому телу, изменяется и изнашивается с течением жизни. Он становится материальным свидетелем индивидуальной истории, недаром почти у каждого есть вещь, которая уже не выполняет своих практических функций, однако с ней тяжело расстаться именно из-за сопутствующих эмоций и воспоминаний.

Именно текстиль и практики, связанные с его обработкой, находятся в фокусе Элены Редаэлли. Она — художник-номад: прожив большую часть жизни в родной Италии, она перемещается на север Европы, в Норвегию, где проводит пять лет, а в последнее время путешествует по Азии, работая на фестивалях и в арт-резиденциях Китая, Тайваня, Австралии. Наиболее значимые проекты Элены предполагают работу с вовлечением местных жителей, которая способствует внутреннему взаимодействию в коллективе и созданию новых связей. Художница подчеркивает, что авторство произведения искусства принадлежит не только ей, но всем участникам процесса его создания.

Проекты Элены создаются с глубоким уважением к характеру места, в котором она работает, поэтому в арт-резиденции «Заря», расположенной на территории бывшей швейной фабрики, художница размышляет на тему отработавшего свое текстиля, найденного ею во Владивостоке. Несмотря на то, что артефактов, связанных с прошлым «Зари», практически не осталось, фабрика хранит документальные и фотоархивы. Проект художницы может быть рассмотрен как символическое возвращение памяти месту.

В центре «Развязанных историй» — обработанное и видоизмененное полотно ковра, разделенное на условные части. Нижняя треть представляет собой распущенные нити, вскрывающие структуру плетения и обнажающие следы кропотливого труда, который стоит за каждым таким предметом интерьера, даже если он изготовлен в условиях массового производства. Центральный участок ковра художница оставила нетронутым, его края выявляют и подчеркивают экзотический ближневосточный орнамент. Верхняя часть полотна — мозаика из работ участников мастер-классов по переработке текстиля, которые в течение прошедшего месяца художница еженедельно организовывала в мастерской арт-резиденции; эти элементы сопровождают краткие истории и комментарии. Также в экспозицию входит найденная униформа студента морской академии, декорированная нитями ковра в технике валяния из шерсти.

На идею проекта Элену Редаэлли натолкнули фотографии советского интерьера. Ковры, которые в огромном количестве производились на фабриках южных республик СССР, украшали не только полы, но и стены типичных квартир послевоенного периода. Помимо утилитарной функции — сохранять тепло внутри помещений и поддерживать звукоизоляцию — они имели и символическую ценность как предметы, указывающие на материальное благополучие. И хотя настоящее время от ковров избавляются как от устаревшего и китчевого элемента интерьера, для большинства жителей России они по-прежнему ассоциируются с повседневным бытовым фоном, сопровождающим жизненные события.

Текстиль Элены Редаэлли обращается в первую очередь к тому эмоциональному наполнению, которое присуще уже использованной, износившейся или просто надоевшей ткани. В ее проекте личные повествования — те, которыми поделились участники проекта, и те, что никогда не будут рассказаны — становятся нитями, из которых плетется полотно общечеловеческой истории.

Арт-резиденция «Заря» благодарит за помощь в поиске материалов владивостокское сообщество «Фэшн юродивый», которое инициирует организованный сбор старой одежды и текстиля для последующего распространения и использования в художественных и дизайн-проектах.

Справка: Элена Редаэлли (р. 1981) родилась в Италии, живет и работает в Норвегии. В 2005 г. окончила Академию изящных искусств в Риме, Италия по специальности «Скульптура». Среди недавних персональных выставок — WEAVING A BETTER FUTURE, WAB and Red Gate Gallery, Пекин, КНР (2017); VESTIGE, Upper Ray Gallery, Treasure Hill, Тайбэй, Тайвань (2017), FADEN WERK, Kunstverein in Bad Godesberg, Бонн, Германия (2016). Участница таких групповых проектов, как Guandu International Nature Art festival, Тайбэй, Тайвань (2016), International forest Art path, Дармштадт, Германия (2016), RES-ART TRAME D’AUTORE, Imbiancheria del Vajro, Турин, Италия (2016), Biennale Giovani Monza, Villa Reale Monza, Италия (2013).