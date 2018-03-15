Ещё
Лекция о постмодернизме и глобальном дизайне пройдет в музее «Гараж»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лекция о постмодернизме и глобальном дизайне пройдет в музее «Гараж» 

Управа района Якиманка 15 марта 2018
Фото: Управа района Якиманка
Москвичей приглашают на лекцию «Постмодернизм и глобальный дизайн, 1980–1990-е». Она пройдет 16 марта в музее современного искусства «Гараж».
Перед собравшимися выступит Мария Савостьянова, историк искусства, дизайн-критик. Она на протяжении 15 лет обозревает крупнейшие дизайнерские выставки.
— Мария Савостьянова расскажет об основоположниках европейского постмодерна — Этторе Соттсассе, Алессандро Мендини, Андреа Бранци, и смелых экспериментах японцев, — проинформировали на сайте учреждения.
Пришедшие смогут задать вопросы эксперту.
Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. Начало в 19:30.
Управа района Якиманка: последние новости
Новая выставка открылась в фонде «Благо-Дар» Лекция о пейзажных трансформациях пройдет в Третьяковской галерее Благоустройство Калитниковского пруда завершилось в Таганском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение