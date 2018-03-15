Лекция о постмодернизме и глобальном дизайне пройдет в музее «Гараж»

Москвичей приглашают на лекцию «Постмодернизм и глобальный дизайн, 1980–1990-е». Она пройдет 16 марта в музее современного искусства «Гараж».

Перед собравшимися выступит Мария Савостьянова, историк искусства, дизайн-критик. Она на протяжении 15 лет обозревает крупнейшие дизайнерские выставки.

— Мария Савостьянова расскажет об основоположниках европейского постмодерна — Этторе Соттсассе, Алессандро Мендини, Андреа Бранци, и смелых экспериментах японцев, — проинформировали на сайте учреждения.

Пришедшие смогут задать вопросы эксперту.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. Начало в 19:30.