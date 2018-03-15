Областная выставка «Союз художников России»: Авторская экскурсия Игоря Сметанина

17 марта в 12:00 в Выставочном зале Вятского художественного музея пройдет встреча с художником Игорем Сметаниным

По словам Игоря Сметанина, он с самого детства был причастен к творческому процессу — мама работала художником-оформителем на заводе. Но первое сознательное желание быть художником возникло лишь в девятом классе.

Знакомство с работами художников в детском возрасте накладывает значимый отпечаток на творчество. В случае Игоря Сметанина таким мастером стал Александр Мочалов , причём сам того не подозревая. Его мастерская располагалась напротив главпочтамта , а чуть ниже по улице жила бабушка Игорь Анатольевича. Поэтому впервые он увидел картины не на выставке, а именно там, через маленькое окошко деревянного дома.

«Язык» произведений Игоря Сметанина не так прост, как кажется на первый взгляд. Он символичен и достаточно условен. Его художественная метафора вызывает не только эстетическое созерцание, но и стремление к истолкованию образов. Художник не навязывает своё видение, оставляя за зрителем свободу интерпретаций.

Увидеть работы Игоря Сметанина, задать вопросы и поговорить об искусстве можно на выставке Вятского регионального отделения «Союз художников России» уже в эту субботу в 12:00.

Место встречи: Выставочный зал, Карла Либкнехта, 71 Справки по телефону: 22-50-71 Возрастное ограничение 6+