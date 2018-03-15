Мобильное приложение расскажет все о картинах Пушкинского музея

В специальном мобильном приложении Artefact стала доступна информация о почти 300 экспонатах Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина. Об этом стало известно 14 марта.

Пользователи смогут узнать интересующую их информацию о картинах из Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков прямо со своего смартфона.

— Посещения профиля мы отследить не можем. Но гид по Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков скачали уже 900 раз, — уточнил заведующий сектором цифровых коммуникаций отдела маркетинга и связей с общественностью музея Алексей Красавин

Инициатором создания приложения стали сотрудники галереи.

— Мы всегда стараемся донести информацию до посетителей в удобной форме, — добавил Алексей Красавин. — Теперь пользователи приложения смогут узнать подробности об истории создания картины, рассмотреть ее в деталях и увидеть, как проходили этапы ее реставрации.

Недавно в приложении стали доступны аудиогиды на русском и английском языках.