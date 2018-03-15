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Мобильное приложение расскажет все о картинах Пушкинского музея
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Мобильное приложение расскажет все о картинах Пушкинского музея 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 15 марта 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В специальном мобильном приложении Artefact стала доступна информация о почти 300 экспонатах Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина. Об этом стало известно 14 марта.
Пользователи смогут узнать интересующую их информацию о картинах из Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков прямо со своего смартфона.
— Посещения профиля мы отследить не можем. Но гид по Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков скачали уже 900 раз, — уточнил заведующий сектором цифровых коммуникаций отдела маркетинга и связей с общественностью музея Алексей Красавин.
Инициатором создания приложения стали сотрудники галереи.
— Мы всегда стараемся донести информацию до посетителей в удобной форме, — добавил Алексей Красавин. — Теперь пользователи приложения смогут узнать подробности об истории создания картины, рассмотреть ее в деталях и увидеть, как проходили этапы ее реставрации.
Недавно в приложении стали доступны аудиогиды на русском и английском языках.
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