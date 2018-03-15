Ещё
В Светлогорске открылась выставка старейшего калининградского художника-мариниста
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Светлогорске открылась выставка старейшего калининградского художника-мариниста 

Вести Калининград 15 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Персональная выставка старейшего калининградского художника-мариниста Владимира Михайловского открылась в художественной галерее Морского Центра Музея мирового океана в Светлогорске. Называется она «Море. Фареры. Корабли».
Живописные и графические работы рассказывают о нелегком рыбацком труде, том времени, когда автор, еще совсем молодой художник в 1963 был в творческой командировке на судах рыболовного флота в Северной Атлантике. С тех пор морская тема стала одной из основных в творчестве художника. На выставке представлено более шестидесяти работ мастера. Временные рамки экспозиции охватывают период с середины 1950-х до 2017 года. Выставка продлится до 10 мая.
Владимир Михайловский, член Союза художников:
— 1963-ий год, осень, октябрь, я был на плавбазе «Заполярье», а потом побывал на нескольких средних рыболовных траулерах. И вот эти впечатления у меня здесь представлены. Вы знаете, это было невероятно героическое их пребывание, работа, вернее, в море. Моё воображение, как мариниста, всегда привлекает стихия морская, я очень люблю эту тему.
Вести Калининград: последние новости
В Доме художника открыла свои двери для посетителей выставка «Плывут облака» Уличный художник нарисовал триколор, чтобы призвать людей на выборы В театре Советска открылась выставка картин поэта, прозаика, историка искусства и художника Александра Жданова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение