В Светлогорске открылась выставка старейшего калининградского художника-мариниста

Персональная выставка старейшего калининградского художника-мариниста Владимира Михайловского открылась в художественной галерее Морского Центра Музея мирового океана в Светлогорске. Называется она «Море. Фареры. Корабли».

Живописные и графические работы рассказывают о нелегком рыбацком труде, том времени, когда автор, еще совсем молодой художник в 1963 был в творческой командировке на судах рыболовного флота в Северной Атлантике. С тех пор морская тема стала одной из основных в творчестве художника. На выставке представлено более шестидесяти работ мастера. Временные рамки экспозиции охватывают период с середины 1950-х до 2017 года. Выставка продлится до 10 мая.

— 1963-ий год, осень, октябрь, я был на плавбазе «Заполярье», а потом побывал на нескольких средних рыболовных траулерах. И вот эти впечатления у меня здесь представлены. Вы знаете, это было невероятно героическое их пребывание, работа, вернее, в море. Моё воображение, как мариниста, всегда привлекает стихия морская, я очень люблю эту тему.