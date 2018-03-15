Уникальные билеты собрали в одном месте

В музее «Московский транспорт» открылась выставка «Оплата проезда в городском общественном транспорте». Среди экспонатов есть и уникальные, например, проездной билет на конку, выданный пассажиру более 100 лет назад.

Основой экспозиции стала коллекция члена Общества коллекционеров «Наше метро» Николая Маслова , которую он собирал почти десять лет. В ней представлены не только проездные билеты, но и маршрутные указатели, таблички, униформа кондукторов и многое другое.

Общество «Наше метро» существует уже больше года, встречи проходят регулярно. В этот раз был выбран необычный формат — автобусная экскурсия с посещением музея «Московский транспорт».

От Музея Москвы на Зубовском бульваре участники отправились на комфортабельных автобусах, которые будут перевозить участников чемпионата мира по футболу. Многие оказались в музее впервые.

Около «волг», «москвичей» и «чаек» собрались группки, которые соревновались друг с другом в знании истории автомобилей. Чего тут только не узнаешь — почему у 21-й «Волги» появилась звезда на облицовке радиатора, на каких машинах ездили Брежнев и Горбачев.

— Отрадно видеть, что многие пришли сегодня с детьми, ведь именно они являются главными действующими лицами, поскольку мы сохраняем историю для будущих поколений, — обратился к собравшимся заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев , один из активных членов общества «Наше метро».

Главным событием стало открытие экспозиции, посвященной общественному транспорту Москвы.