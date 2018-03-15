Юные художники из Кузьминок посетили выставку «Метаморфозы чувств»

Учащиеся отделения визуальных искусств детской школы искусств «Центр» посетили выставку «Метаморфозы чувств» в Манеже Конного двора усадьбы «Влахернское-Кузьминки».

Это моновыставка, посвященная современному искусству скульптуры.

Ценную для начинающих художников экскурсию провела скульптор Наталья Опиок. Ее рассказ о представленных работах, выполненных в разных стилях, из разных материалов, в авторских техниках стал основой для творчества детей на мастер-классе с интересной задачей: передать движение человека в реалистичной или символической форме. (вт)