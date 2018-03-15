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Скончался художник Александр Кравчук, написавший портрет Алексия II
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Скончался художник Александр Кравчук, написавший портрет Алексия II 

РИА Новости 15 марта 2018
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Петербургский художник Александр Кравчук, занимавшийся воссозданием православных храмов России и получивший известность как автор портрета патриарха Алексия II, скончался в Санкт-Петербурге, сообщила в четверг РИА Новости гражданская супруга Кравчука Виктория.
"К сожалению, это правда. Вчера он скоропостижно умер. По предварительным данным, которые озвучили врачи скорой помощи, у него оторвался тромб", — сказала она. Собеседница агентства пока не уточнила дату похорон художника.
Согласно сайту художника, который был приверженцем реалистической школы живописи, одной из самых значительных его работ стал портрет Святейшего патриарха Алексия Второго. «Созданию его предшествовала уникальная история личной встречи А. Кравчука с патриархом, во время которой Алексий Второй заказал свой портрет и благословил мастера на его труд», — отмечается на сайте Кравчука.
Также художник написал портреты настоятеля храма Серафима Саровского протоиерея Василия Ермакова и настоятеля Казанского собора протоиерея Павла Красноцветова. Также в 2000 году Кравчук создал картину «А. С. Пушкин на Мойке», где воссоздан образ великого русского поэта.
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