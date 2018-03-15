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«ЗаКама fest»
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«ЗаКама fest» 

Собака 15 марта 2018
Фото: Собака
Музей современного искусства PERMM и администрация Кировского района проведут фестиваль «заКама fest» 16 и 17 марта.
16 марта в ТЦ «Браво», ул. Светлогорская, 22, состоится pre-party фестиваля, где примут участие танцевальная брейк-команда 99PRO, а так же прозвучат песни Arik, Макса Флая и Алиша. 17 марта с 12 часов дня вы сможете принять участие в мастер-классах и творческих встречах с представителями пермского стрит-арта, в том числе с известным пермским художником Максом Черным. Гости дадут свое определение слову «Кама», пофантазируют об обитателях легендарной реки, будут строить инсталляции с кораблями и яхтами.
Полная программа фестиваля «заКама fest» представлена вот здесь.
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