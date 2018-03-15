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На Новочеркасском бульваре прошла выставка творческих работ «Для любимых дам»
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На Новочеркасском бульваре прошла выставка творческих работ «Для любимых дам» 

Управа района Марьино 15 марта 2018
Фото: Управа района Марьино
Выставка работ участников студии «Палитра» Культурного центра имени И. М. Астахова прошла на Новочеркасском бульваре. Экспозиция получила название «Для любимых дам».
— Экспозицию составили работы 14 участников изостудии, — пояснила специалист по связям с общественностью культурного центра Елена Саковец.
Темами занятий, предваряющих выставку, были «Узоры в народном костюме русских красавиц» и «Любимые цветы». Выставка проходила с 1 по 11 марта. За время ее работы произведениями искусства насладились почти 100 человек. (то)
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