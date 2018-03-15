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В Калининграде устраивают выставку молодого художника
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В Калининграде устраивают выставку молодого художника 

Мой Калининград 15 марта 2018
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде устраивают персональную выставку жанровой живописи молодого местного художника Виталия Михайляка.
«Сюжеты картин художника передают бытовые сцены из повседневной жизни простых деревенских людей. В своих полотнах автор раскрывает темы счастья и горя, радости и слёз, умиротворения и внутренней борьбы.
Создавая зримые, почти осязаемые образы, художник обращается к истории простого народа, черпая свое вдохновение из тех идеалов, которыми жили многие поколения наших предков. Картины Виталия повествуют о благородстве, огромной силе и красоте русского народа, прокомментировали собкору в областном историко-художественном музее.
— В рамках выставки будет представлено более 50 полотен на тему патриотического воспитания и здорового образа жизни. Зрители также смогут поучаствовать в розыгрыше одной из авторских работ художника».
Церемония открытия выставки состоится 5 апреля, в 16 часов, в Калининграде. В целом же выставка пройдет с 1 по 20 апреля в областном историко-художественном музее.
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