В Калининграде устраивают выставку молодого художника

Мой Калининград. В Калининграде устраивают персональную выставку жанровой живописи молодого местного художника Виталия Михайляка.

«Сюжеты картин художника передают бытовые сцены из повседневной жизни простых деревенских людей. В своих полотнах автор раскрывает темы счастья и горя, радости и слёз, умиротворения и внутренней борьбы.

Создавая зримые, почти осязаемые образы, художник обращается к истории простого народа, черпая свое вдохновение из тех идеалов, которыми жили многие поколения наших предков. Картины Виталия повествуют о благородстве, огромной силе и красоте русского народа, прокомментировали собкору в областном историко-художественном музее.

— В рамках выставки будет представлено более 50 полотен на тему патриотического воспитания и здорового образа жизни. Зрители также смогут поучаствовать в розыгрыше одной из авторских работ художника».

Церемония открытия выставки состоится 5 апреля, в 16 часов, в Калининграде. В целом же выставка пройдет с 1 по 20 апреля в областном историко-художественном музее.