В Майкопе открылась выставка трёх самобытных художниц

В Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока Арт-центр Madina Saral p представил экспозицию «Лики прошлого в настоящем».

Её экспонатами стали произведения трёх талантливых художниц: живописные и графические работы Зайны Эль-Саид и Имары Аккизовой в диалоге со стилизованными национальными костюмами известного художника-модельера Мадины Саральп.

Творчество каждой интересно и самобытно. Для Мадины Саральп особым эпизодом стало изготовление свадебного наряда в национальном стиле для принцессы Иордании Рим. Сегодня произведения модельера хранятся в собрании Российского этнографического музея Санкт-Петербурга, Северокавказского филиала Государственного музея искусства народов Востока, в российских и зарубежных частных коллекциях.

В экспозиции «Лики прошлого в настоящем» Мадина Саральп представляет традиционную одежду адыгов. Как признаётся сама Мадина, национальная одежда для неё — форма диалога с прошлым, где каждый узор, каждый изгиб, каждый символ говорит на языке подсознания.

Живопись и графика уроженки Иордании З. Эль-Саид скорее напоминает странствия героини Кэрролла. Её работы хранятся в крупнейших культурных центрах Ближнего Востока. Зайна оформила более 80 книг и альбомов. Осенью 2016 г. произведения З. Эль-Саид увидели жители и гости Москвы, а в этом году — Нальчика.

Работы Имары Аккизовой — это традиционная и компьютерная графика, фотографии и живопись улиц дагестанских сёл и старого Нальчика. Удивительный и многогранный мир женщины прошлого и настоящего станет лейтмотивом новой экспозиции.