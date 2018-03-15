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В Майкопе открылась выставка трёх самобытных художниц
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В Майкопе открылась выставка трёх самобытных художниц 

АиФ Адыгея 15 марта 2018
Фото: АиФ Адыгея
В Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока Арт-центр Madina Saral p представил экспозицию «Лики прошлого в настоящем».
Её экспонатами стали произведения трёх талантливых художниц: живописные и графические работы Зайны Эль-Саид и Имары Аккизовой в диалоге со стилизованными национальными костюмами известного художника-модельера Мадины Саральп.
Творчество каждой интересно и самобытно. Для Мадины Саральп особым эпизодом стало изготовление свадебного наряда в национальном стиле для принцессы Иордании Рим. Сегодня произведения модельера хранятся в собрании Российского этнографического музея Санкт-Петербурга, Северокавказского филиала Государственного музея искусства народов Востока, в российских и зарубежных частных коллекциях.
В экспозиции «Лики прошлого в настоящем» Мадина Саральп представляет традиционную одежду адыгов. Как признаётся сама Мадина, национальная одежда для неё — форма диалога с прошлым, где каждый узор, каждый изгиб, каждый символ говорит на языке подсознания.
Живопись и графика уроженки Иордании З. Эль-Саид скорее напоминает странствия героини Кэрролла. Её работы хранятся в крупнейших культурных центрах Ближнего Востока. Зайна оформила более 80 книг и альбомов. Осенью 2016 г. произведения З. Эль-Саид увидели жители и гости Москвы, а в этом году — Нальчика.
Работы Имары Аккизовой — это традиционная и компьютерная графика, фотографии и живопись улиц дагестанских сёл и старого Нальчика. Удивительный и многогранный мир женщины прошлого и настоящего станет лейтмотивом новой экспозиции.
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