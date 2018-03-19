Школьники из Рязанского посетили Дарвиновский музей

Учащиеся 6 «А» класса школы №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе, посетили на минувшей неделе Государственный Дарвиновский музей. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Благодаря экспонатам ребята будто бы побывали на дне морей, в летнем лесу, поближе рассмотрели белых медведей. Экскурсия была посвящена Всемирному дню водных ресурсов, — рассказал представитель администрации.

Напомним, что школа №2090 находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)