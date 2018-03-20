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Торжественное открытие выставки «Природа и фантазия» состоялось в Дарвиновском музее
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Торжественное открытие выставки «Природа и фантазия» состоялось в Дарвиновском музее 

Твоя Газета 20 марта 2018
Фото: Твоя Газета
Накануне в Дарвиновском музее открылась традиционная весенняя выставка «Природа и фантазия», на которой представлены работы мастеров Московского городского клуба «Природа и творчество». Об этом сообщается на официальном сайте ГДМ,
Открыла церемонию директор музея Анна Клюкина, которая приветствовала гостей и участников. В своем выступлении она отметила, что экспонаты выставки — произведения из дерева, соломки, лозы, цветов — как никогда впечатляют своей красотой и оригинальностью, подчеркивают мастерство и фантазию их создателей и, конечно, будут интересны всем посетителям.
В ходе выставки планируется проведение мастер-классов для детей и взрослых, которые помогут овладеть навыками работы с природным материалом. Об этом рассказала куратор выставки, научный сотрудник научно-просветительского отдела М. А. Пузик. Затем перед собравшимися выступили мастера Клуба «Природа и творчество». В. Ф. Кирин и В. А. Плёкин поблагодарили музей за предоставленную возможность организовать выставку и представить посетителям новые работы мастеров.
Участники выставки Т. А. Токарева, В. П. Суднов, А. П. Осадчий, Ю. И. Толмачёв, Н. П. Зайцев поделились с присутствующими идеями о будущих совместных проектах Клуба и музея.
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