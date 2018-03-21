В 2017 году в Дарвиновском музее побывали почти 650 тыс. человек 

В Дарвиновском музее издан «Отчёт за 2017 год», из которого можно узнать о всех важных событиях, произошедших в музее в прошлом году.
В красочном издании содержатся все основные сведения о работе музея за 2017 год, где прошло за этот период 62 выставки, фонды пополнились на 10 тыс. предметов, в музее побывали 647 154 посетителя.
В издании описана программа празднования 110-летнего юбилея музея. Каждый месяц в музее происходило особое событие. В феврале был запущен выставочный проект «Выставляются впервые». Выставка «Десять лет нового века» рассказала о предметах, приобретённых за последние десять лет.
110-летнему юбилею были посвящены не только торжественный вечер, но и представительная Международная конференция, которую музей подготовил совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им А. Н. Северцова РАН, Палеонтологическим институтом им. А. А. Борисяка РАН, Институтом биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН и кафедрой биологической эволюции МГУ им. М. В. Ломоносова.