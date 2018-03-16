Завтра в Дарвиновском музее отпразднуют Всемирный день воды

Много интересного о воде и ее обитателях узнают гости праздника «Всемирный день воды» в Дарвиновском музее с помощью увлекательной лекции, игр, мастер-классов, викторин и опытов с водой. Об этом сообщается на сайте ГДМ.

Завтра все желающие смогут увидеть в Дарвиновском музее светящихся рыбок и узнать, как правильно для них подготовить аквариум. Кроме того, только в этот день посетители музея смогут приоткрыть тайны океанов и сравнить трех отличных пловцов — акулу, ихтиозавра и дельфина; выяснить, почему столь разные животные так похожи внешне.

Юных поклонников воды и их родителей ждут в 13:30 на научно-популярной лекции «Возвращение в море!». По окончании лекции будет проведена викторина, победители которой получат личный «Водный паспорт».