Ещё
Завтра в Дарвиновском музее отпразднуют Всемирный день воды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Завтра в Дарвиновском музее отпразднуют Всемирный день воды 

Твоя Газета 16 марта 2018
Фото: Твоя Газета
Много интересного о воде и ее обитателях узнают гости праздника «Всемирный день воды» в Дарвиновском музее с помощью увлекательной лекции, игр, мастер-классов, викторин и опытов с водой. Об этом сообщается на сайте ГДМ.
Завтра все желающие смогут увидеть в Дарвиновском музее светящихся рыбок и узнать, как правильно для них подготовить аквариум. Кроме того, только в этот день посетители музея смогут приоткрыть тайны океанов и сравнить трех отличных пловцов — акулу, ихтиозавра и дельфина; выяснить, почему столь разные животные так похожи внешне.
Юных поклонников воды и их родителей ждут в 13:30 на научно-популярной лекции «Возвращение в море!». По окончании лекции будет проведена викторина, победители которой получат личный «Водный паспорт».
Твоя Газета: последние новости
В галере «Беляево» открылась изобретений великого итальянского художника Студентка образовательного комплекса заняла 1 место в конкурсе на выставке «Modern Bakery Moscow-2018» Жителям столичного Юго-Запада расскажут о профессии фотографа
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца7
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение