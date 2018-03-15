В ЦДРА прошел семинар со слушателя Военного университета

Он был посвящен 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Сотрудниками методического отдела Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе был проведен семинар со слушателями Военного университета Министерства обороны Российской Федерации на тему: «Этих дней не смолкнет слава…» (к 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии).

Открыл семинар ведущий методист методического отдела заслуженный работник культуры Российской Федерации В. А. Дмитриченко. Говоря о юбилее РККА, он рассказал об историческом пути ЦДРА, биография которого неразрывно связана со славной историей Вооруженных Сил страны. На всех этапах развития учреждения, будь то годы становления Красной Армии, суровый период Великой Отечественной войны или расцвет Советской Армии, формирование и обретение нового облика Вооруженных Сил России, основной целью его деятельности были и остаются формирование духовно-нравственных качеств военнослужащих, организация их полноценного культурного досуга. Кроме того, ЦДРА неизменно является методическим центром культуры и искусства Вооруженных Сил Российской Федерации.

«О Родине, о чести, о любви» — такое название носило выступление начальника военно-художественной студии писателей заслуженного работника культуры Российской Федерации, кандидата педагогических наук В. А. Силкина. Известный поэт, тематика многих произведений которого посвящены защитникам Отечества, рассказав о личном творчестве, познакомил слушателей со своими новыми стихами. Им также были продемонстрированы видеоматериалы песен, написанных на стихи автора.

Начальник группы методики культурно-досуговой работы заслуженный работник культуры Российской Федерации Ю. Е. Иванов, говоря о текущих насущных задачах культурно-досуговой работы, раскрыл требования руководящих документов Минобороны России об организации работы с личным составом в Вооруженных Силах Российской Федерации и о деятельности военных учреждений культуры.

Методист группы методики культурно-досуговой работы М. Н. Капанина в своем выступлении рассказала о методических материалах, подготовленных сотрудниками отдела в 2017 году.

В завершение семинара состоялось знакомство с творчеством художника, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, академика Российской академии художеств, члена Союза художников России П. П. Бойко. Вниманию слушателей была представлена выставка работ живописца, посвященная 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии.