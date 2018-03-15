В выставочном зале недалеко от Савеловского открылась экспозиция «Отражение»

Молодая художница Кристина Гейлер представила свои работы в арт-галерее «Конюшня» на Беговой улице. Ознакомиться с экспозицией «Отражение» можно до 15 апреля.

— Работы Гейлер не скованы единым каноном. Картины настолько разносторонние, что слова могут лишь дополнить их самобытность, раскрывая замысел автора, а сполна насладиться первыми успехами художницы позволит лишь личное знакомство с работами, — отметил представитель арт-галереи.

Арт-галерея «Конюшня» находится по адресу Беговая улица, дом 22, строение 17. Часы работы: с 11.00 до 20.00 без выходных. (мю)