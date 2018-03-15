Ещё
В выставочном зале недалеко от Савеловского открылась экспозиция «Отражение»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В выставочном зале недалеко от Савеловского открылась экспозиция «Отражение» 

Управа района Савеловский города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Молодая художница Кристина Гейлер представила свои работы в арт-галерее «Конюшня» на Беговой улице. Ознакомиться с экспозицией «Отражение» можно до 15 апреля.
— Работы Гейлер не скованы единым каноном. Картины настолько разносторонние, что слова могут лишь дополнить их самобытность, раскрывая замысел автора, а сполна насладиться первыми успехами художницы позволит лишь личное знакомство с работами, — отметил представитель арт-галереи.
Арт-галерея «Конюшня» находится по адресу Беговая улица, дом 22, строение 17. Часы работы: с 11.00 до 20.00 без выходных. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Фильм по мотивам русских сказок покажут в «Искре» на Костякова Фильм по мотивам сказки Шарля Перро покажут 17 марта в «Искре» на Костякова В библиотеке на 1-й Хуторской школьникам рассказали, как с пользой проводить свободное время
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение